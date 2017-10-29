عنيزة تزين شوارعها بأشجار مزهرة

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت بلدية عنيزة ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل عن البدء في زراعة أشجار مزهرة تزرع لأول مرة في شوارع المحافظة.

وأوضح مدير إدارة الحدائق والتجميل عبدالله الشبل، بأن البلدية ستقوم بزراعة أشجار مزهرة في ميادين وشوارع المحافظة، ومنها أشجار البومباكس وأشجار البوهينيا وأشجار التسبيسيا وشجيرة ايفوربيا وشجيرة مداد الياسمين العراقي، وذلك وفق خطط وبرامج البلدية لزراعة وتشجير الشوارع.