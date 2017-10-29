بالصور.. لحوم متعفنة تتسبب في اغلاق مطبخ شهير بأبها

محمد بن طحيطح (صدى):

أغلقت فرق الرقابة الصحية التابعة للأمانة منطقة عسير في ساعات متأخرة من ليلة البارحة أحد المطابخ الشهيرة بحي النميص بعد ان رصدت عدد من المخالفات الصحية .

وأكد مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة المهندس عبدالعزيز الرمثي بأن فرق الرقابة الصحية قد اغلقت مطعما بعد ان رصدت قرابة 3 طن من اللحوم الفاسدة و مجهولة المصدر و التي ظهرت عليها علامات التعفن .

واشار المهندس احمد ابو عابد بأن الرقابة الصحية و ادارة الطوارئ قد وجدت عدد من المخالفات و منها ان هذه اللحوم مجهولة المصدر ، بالإضافة لمخالفة النقل و التخزين بالمطبخ و افتقار الموقع للأدنى اشتراطات النظافة و التجهيزات ، و كذلك الذبح في المسالخ الشعبية الذي يعد مخالفة صريحة ، اضافة الى عرض مواد تظهر عليها علامات الفساد .

و نوه ابو عابد الى ان هذه الحملات ستواصل اعمالها بشكل يومي و مكثف لرصد كافة المخالفات و تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين ، مشددا بضرورة الابلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على 940 .