بالصور.. لحوم متعفنة تتسبب في اغلاق مطبخ شهير بأبها
أغلقت فرق الرقابة الصحية التابعة للأمانة منطقة عسير في ساعات متأخرة من ليلة البارحة أحد المطابخ الشهيرة بحي النميص بعد ان رصدت عدد من المخالفات الصحية .
وأكد مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة المهندس عبدالعزيز الرمثي بأن فرق الرقابة الصحية قد اغلقت مطعما بعد ان رصدت قرابة 3 طن من اللحوم الفاسدة و مجهولة المصدر و التي ظهرت عليها علامات التعفن .
واشار المهندس احمد ابو عابد بأن الرقابة الصحية و ادارة الطوارئ قد وجدت عدد من المخالفات و منها ان هذه اللحوم مجهولة المصدر ، بالإضافة لمخالفة النقل و التخزين بالمطبخ و افتقار الموقع للأدنى اشتراطات النظافة و التجهيزات ، و كذلك الذبح في المسالخ الشعبية الذي يعد مخالفة صريحة ، اضافة الى عرض مواد تظهر عليها علامات الفساد .
و نوه ابو عابد الى ان هذه الحملات ستواصل اعمالها بشكل يومي و مكثف لرصد كافة المخالفات و تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين ، مشددا بضرورة الابلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على 940 .
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