الجلعود وكيلًا لوزارة الداخلية للأحوال المدنية

سعيد العجل(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية –حفظه الله- قراراً بتكليف اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود وكيلاً لوزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وعبر الجلعود عن بالغ امتنانه وشكره لسمو وزير الداخلية واعتزازه بهذه الأمانة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويوفقه في أداء المهام الموكلة إليه، وأن يكون عند حسن الظن لتحقيق كافة تطلعات القيادة الرشيدة، وإكمال مسيرة البناء والعطاء مع الزملاء والزميلات في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.