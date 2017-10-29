صحة الطائف تحيل 3 أطباء وملف قضية المتوفي عبدالعزيز للهيئة الشرعية

حسين العلي(صدى):

انهت الصحة في الطائف تحقيقاتها المتعلقة بوفاة الطفل عبدالعزيز في أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة والتي كانت قد شكلت لجنة تحقيق عاجلة في وقت سابق لنظر في شكوى أسرته من خطأ طبي أودى بحياته وعمدت اللجنة فور مباشرتها اعمالها إلى ايقاف سفر من لهم علاقة بالقضية ومراجعة كافة الأجراءات الطبية المتخذة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن اللجنة الابتدائية والمكونة من عدد من الاستشاريين بصحة الطائف أصدرت تقريرها والذي تضمن أن اللجنة استدعت 17 ممارس صحي بين طبيب وفني ممن لهم علاقة بالحالة الصحية.

كما استعادت تفاصيل التعامل مع الحالة منذ دخولها عبر كاميرات المراقبة داخل اروقة المستشفى ودققت التفاصيل في الإجراءات الطبية المتخذة وتوصلت إلى أن المريض راجع المستشفى يشكو من التهاب في المفاصل وارتفاع في درجة الحرارة إلى جانب التهاب في الصدر وقد تم تشخيص الحالة الصحية للمريض بشكل صحيح تماما حيث اتضح وجود خراج داخلي في منطقة الاليه يمتد إلى الفخذ الأيسر يتسبب في معاناة المريض يستوجب تدخل جراحي عاجل لفتح الخراج وتنظيفه وقد تم اجراء عملية ناجحة للمريض وتود الصحة بالطائف ان تشيد بالأجراء الطبي المتخذ من قبل اخصائي العظام واخصائي الجراحة بالمستشفى اثناء العملية وقد غادر المريض غرفة العمليات والإفاقة بشكل صحيح.

وتم نقل دم للمريض عند نزول نسبة الهيموجلوبين عن المعدل الطبي وهو اجراء سليم ومعتاد عقب انتهاء العملية الجراحية

غير أن ارتفاع مفاجئ وسريع في نسبة النبض بعد ساعات من نجاح العملية ادى الى توقف مفاجئ في القلب وادى للوفاة

ووفقا لنتائج التحقيق رأت اللجنة بعض القصور في عدد من الإجراءات المتعلقة بسرعة التعامل مع الحالة من بداية تنويمها وكذلك قصور في التعامل مع الحالة بعد العملية مما استوجب قرار اللجنة بإحالة ثلاثة من الأطباء وملف القضية للهيئة الصحية الشرعية المختصة في أصدار الاحكام الشرعية في مثل تلك القضايا لإعادة النظر في القضية واصدار الاحكام المناسبة في حال ثبوت القصور الطبي الذي استندت عليه اللجنة في احالتها.