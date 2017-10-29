بالصور.. عيادة متنقلة للأسنان بجمعية الأطفال المعوقين بمكة

حسين العلي(صدى):

زارت عيـادة للأسنان المتنقلـة تابعة لكليـة طب الأسنـان بجامعة أم القرى مركز جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة بالعوالي، للكشف عن حالات أمراض الفم والاسنان و اللثة للأطفال المعوقين بالمركز، وتنفيذ بعض المهام البحثية والطبية لخدمة المجتمع في مكة المكرمة .

وتم الكشف على 62 طفل وطفلة من أطفال المركز ( 31 بنات – 31 أولاد ) الذين قد رافقتهم أمهاتهم، وتم الكشف والتقييم للحالات، وعلاج الحالات اللازمة.

وتسهم العيادة المتنقلة في تنفيذ العديد من المهام البحثية والطبية لخدمة المجتمع في مكة المكرمة، حيث تم تجهيز العيادات بأحدث الأجهزة الطبية المتكاملة في مجال طب الأسنان، والمدعمة بتكنولوجيا متطورة لتأمين الخدمة البحثية والعلاجية بجودة عالية.

وأفادة مديرة مركز الجمعية بمكة المكرمة سلاف محمد سعيد حجازي بأن زيارة العيادة المتنقلة لمركز الجمعية ليست المرة الأولى، حيث تحرص الجمعية على الشركات المجتمعية الناجحة مع الجهات التعلمية والطبية المختلفة، لمواكبة كل ما هو حديث في كشف متابعة وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة .

