بالصور.. إنطلاق ” NX300 ” بطابع رياضي من لكزس

متابعات(صدى):

أطلقت ” لكزس ” سيارتها ” الكروس أوفر NX 300 ” الجديدة، بإطلالة رياضية أكثر أناقة، مع تحكّم أكثر دقة بفضل جمعها ما بين التصميم العصري الفاخر النابض بالحياة، وديناميكيات القيادة التي تمنح السائق تجربة استثنائية.

وقامت ” لكزس ” بإجراء مجموعة من التعديلات والتحسينات على السيارة والتي كانت تعرف سابقاً باسم NX 200t، والتي شملت التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية وأنظمة السلامة وغيرها من المزايا الأخرى.

وقال كبير مهندسي لكزس NX، تكاياك كاتو: لقد قمنا بإدخال تحسينات جريئة على تصميم لكزس NX الجديدة، وعملنا على الارتقاء بأدائها مع إضافة مزايا جديدة من شأنها أن تحسّن من مستويات الراحة والملاءمة التي تقدمها، وحافظت NX الجديدة على نفس العناصر التي أكسبتها شعبيتها فيما مضى، وهي أناقة التصميم وملاءمتها للاستخدام اليومي، بالإضافة إلى متعة القيادة، والكفيلة بإرضاء تطلعات جميع المعجبين، غير أن السيارة ككل قد تطورت بشكل كبير، وهو ما ستشاهدونه وتشعرون به عندما تختبرونها لأول مرة؛ حيث ستتوفر لكزس NX الجديدة بألوان جديدة للمقصورة الداخلية مع ثلاثة تصاميم للجنوط قياس 18 بوصة تختلف بحسب الفئة.

وقد قام مصممو ” لكزس ” بتجديد ملامح الواجهة الأمامية للكزس NX بالكامل؛ حيث أعيد تصميم الجزء العلوي من الشبك والصدام الأمامي لينسجما مع غطاء المحرك والأبواب الأمامية بشكل أكثر سلاسة، وتتوفر السيارة الجديدة بمصابيح أمامية بنظام الإضاءة العالي المتكيف” AHS ” وثلاثة كشافات، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه قد تمت إضافة لمسات بلون الكروم المصقول والدخاني إلى الشبك الأمامي والجزء الداخلي منه.

كما حظي الجزء الخلفي من لكزس NX 2018 بلمسات تصميمية ساعدت على إبراز الطابع الرياضي الذي يماثل التعديلات التي طرأت على الجزء الأمامي، كما تم تزويد السيارة الجديدة بفتحات العادم الأكبر حجماً والمطلية بالكروم، وهي مدمجة بتصميم غطاء الصدام الخلفي والجناح السفلي الجديد.

وأول ما يلفت الانتباه بالتصميم الداخلي هي شاشة عرض الوسائط المتعددة الأكبر حجماً، والتي كانت فيما قبل بقياس 7 بوصات لتصبح متوفرة الآن بشكل اختياري بمقاس 10.3 بوصة.

وتأتي ” لكزس ” NX 300 الجديدة، مزودةً بمحرك لكزس القوي المزود بشاحنٍ توربينيٍ، وينتج المحرك ذو الأربع أسطوانات خطية سعة 2.0 لتر، طاقة تبلغ 235 حصاناً عند 4.800 – 5.600 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 35.7 كلغ – م عند 1.650 – 4.000 دورة في الدقيقة. ويمتاز المحرك بخاصية التحكم في عزم الدوران عند الطلب ” Torque- Demand ” ، حيث تحتسب عزم دوران المحرك المطلوب لتوفير استجابة عالية وتسارع استثنائي، كما يقترن بناقل حركة من 6 سرعات فائق الذكاء يتم التحكم به إلكترونياً.

من جهة أخرى، فقد تم إدخال تحسينات كبيرة لضبط نظام تعليق السيارة وأداء التحكم، وتم إعادة ربط النوابض، وقضبان التثبيت، والمخمدات؛ بهدف تحسين استجابة السيارة وثباتها عند الانعطاف.

كما تم تطوير ممتصات صدمات جديدة لزيادة انسيابية القيادة وراحة الرحلة، غير أن أكبر تعديل تم إدخاله على هيكل لكزس NX الجديدة هو نظام التعليق المتغير المتكيف (AVS)، والذي يوفر نطاق ضغط لحظياً وتعديل مستوى التخميد بشكل يصل إلى 650 مستوى، في حين كانت تتوفر بنطاق 30 مستوى في الطراز السابق.

