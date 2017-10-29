إنقاذ مصاب في حادث مروري بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

محمد بن طحيطح (صدى):

أنقذ قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، حالة مصاب في حادث مروري، حيث تمكّن الفريق الطبي من تثبيت وردّ للظهر، وإزالة الضغط على الأعصاب، وعمل ردّ وتثبيت الكاحل والساق والركبة.

وأظهرت الفحوص الطبية أنه يعاني من إصابات متفرقة عبارة عن كسر متفتت بالفقرات القطنية الثانية والثالثة، مع ضغط على الأعصاب الطرفية للرجلين، كما عاني المصاب من كسر وخلع بمفصل الكاحل الأيسر وكسر بعظمة الساق مع كسر متفتت بالركبة.

وتمكن المصاب من تحريكق دميه وعضلات الفخذ بعد الجراحة.