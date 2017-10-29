بالأسماء.. أمير الباحة يصدر عدة قرارات إدارية بترقية عدد من موظفي ديوان الإمارة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عدة قرارات إدارية بترقية عدد من موظفي ديوان الامارة والمحافظات والمراكز إلى مراتب مختلفة.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بامارة المنطقة علي ناصر بشية بأن قرارات سمو أمير المنطقة شملت ترقيات من المرتبة الثالثه عشر وحتى المرتبة الرابعة ,وبين إن توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة تؤكد على تحسين بيئة العمل والعاملين وتحفيز الموظفين المجدين في أعمالهم .

وأشار بشية بأن سمو أمير المنطقة هنأ الموظفين المرقين متمنيا لهم التوفيق حاثا اياهم على بذل الجهود والارتقاء بالعمل وخدمة المواطن والمقيم.

من جهتهم عبر المرقون عن عظيم شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة ولوكيل الامارة مؤكدين ان هذه الثقة من سموه ستكون حافزا لهم لبذل مزيد من العطاء والتفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن وفق توجيهات سموه المستمرة والتي تؤكد على بذل المزيد من العطاء لخدمة الصالح العام .

وكانت الترقيات على النحو الآتي

علي عيد سعيد الغامدي

13

سعيد علي دماس الغامدي

13

عبدالعزيز عباس الجيلاني

13

سعيد محمد الغيلاني

12

صالح غرامه الزهراني

12



متعب عوضه المالكي

10

سعيد احمد بخيت

9

نايف جمعان محمد الغامدي

9

محمد علي سعيد الغامدي

9

علي ابراهيم يحي الزهراني

9

سليمان موسى سعيد العمري

8

سلطان موسى عواد الجهني

7

فهد مساعد علي الزهراني

7

عطيه عبدالخالق خلف الغامدي

7

احمد محمد سالم الزهراني

7

حمود محمد سالم البقيصي

ك

7

عبدالله راشد الحارثي

7

موسى صالح علي الغامدي

7

عبدالله ابراهيم الشمراني

6

صبحي احمد محمد الزهراني

6

تويم قزعه الزهراني

6

عبدالرحمن عبدالله يحي الغامدي

6

سعيد محمد احمد الغامدي

6

فؤاد حسن عطيه الزهراني

6

سعد سعيد هيف الاكلبي

6

سلمان علي احمد الغامدي

6

مسفر حسن علي الزهراني

6

عبدالحليم محمد سعيد الغامدي

6

صالح محمد صالح الزهراني

5

طلال سليم محمد الغامدي

5

جاسم محمد تراحيب المطيري

5

نايف مجحود عيظه الزهراني

4

فهد سعيد مطر الزهراني

4

وافي هدي هميل العتيبي

4