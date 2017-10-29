العمل توقف الدعم المادي لـ ” إرادتي ” والقرار يهدد 200 طفل توحدي في جازان

حسن الجعفري(صدى):

بات 200 طفل توحدي مهددون بالحرمان من الرعاية التعليمية والصحية، بعد قطع الدعم المالي عن مركز غراس الاستشاري للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة ” إرادتي ” بحجة تحويل المركز لمركز استثماري ربحي؛

وأوقف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان الإعانة المالية المقدرة بمبلغ 2 مليون ريال عن المركز، والتي تصرف بداية كل فصل دراسي؛ مما تَسبّب في إيقاف رواتب العاملات فيه من أخصائيات ومعلمات وإداريات منذ ستة أشهر.

وطال الضرر الأطفالُ التوحديون؛ خصوصاً أنه المركز هو الوحيد بالمنطقة المختص بهذه الفئة.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن تعجبهم لوقف الدعم المادي؛ خصوصاً أن الأطفال المنتسبين للمركز تحسنوا فكرياً وذهنياً بعد انتسابهم إلى المركز؛ حيث إنه يقدم خدمات وجهوداً رعائية جبارة للأطفال.

كما ناشدت العاملات في المركز، المتوقفة رواتبهن منذ ستة أشهر، ولاة الأمر بالنظر في إعادة الدعم للمركز؛ خصوصاً أنه يستهدف فئة “التوحديين” الذين يعانون من صعوبات في التعلم؛ مبينين أن الأطفال تَحَسّن تعاملهم مع ذويهم والمحيطين بهم بعد انتسابهم للمركز.

ويهدف مركز غراس الاستشاري للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة ” إرادتي ” التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجازان، إلى تقديم خدمات متميزة في الارتقاء بذوي القدرات الخاصة نفسياً وسلوكياً وعقلياً، والعمل على ذلك بأسس عالمية ومعايير إنسانية من خلال المعاملة والأخلاق الحسنة.

كما يضم المركز كادراً متميزاً من الأخصائيات العاملات، اللاتي تم تدريبهن لأداء أدوارهن في خدمة الأطفال بكل كفاءة؛ معظمهن متخصصات في العلاج الترفيهي وفنيات تعديل السلوك ومهارات التواصل البديل واستراتيجيات إعداد الخطط التدريبية الفردية؛ فضلاً عن التخصصات التربوية والنفسية والاجتماعية والسلوكية والطبية والإدارية.