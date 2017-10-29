بالفيديو.. القبض على تشكيل عصابي سرق بقالة في العيص

سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخصين بسرقة من بقالة بمحافظة العيص على غفلة من البائع في وقت متأخر من الليل والهرب .

وعلى إثره قامت شرطة محافظة العيص بتشكيل فريق بحث وتحري لتحليل هذا المقطع وتحديد هوية الجناة وضبطهم .

وقد أسفرت الجهود بفضل الله من ضبطهم في غضون 12 ساعة ، واتضح أنهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 28 سنة ، وبمناقشتهم أقروا بقيامهم بهذه السرقة ، ولازالت التحقيقات معهم مستمرة عن القضايا المقيدة ضد مجهول .

وأضاف الناطق الإعلامي بضرورة قيام أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بالوقت المحدد للإغلاق وتوفير الحراسات المدنية الخاصة .

وشرطة منطقة المدينة المنورة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .