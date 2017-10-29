طالب يتبرع لوالدته بإحدى كليتيه

نايف السالم(صدى):

أصر الشاب بدر الدخيل؛ على التبرع بإحدى كليتيه لوالدته، بعد أن شاهد معاناتها من مرض الفشل الكلوي؛ حيث لم يتحمّل ما كان يشاطره مع والدته التي تعمل في مجال التدريس، فقرر خوض التجربة التبرع.

وكانت الأم عواطف الدخيل، زوجة صالح الدخيل، قد تعرّضت لفشل كلوي في وقت سابق، وتلقت تبرعاً بكلية من شقيقتها إبتسام، وبعد فشل العملية بعد ذلك، زاد الألم عليها أصرّ ابنها الوحيد على التبرع بكليته لوالدته؛ ليضرب نوعاً من أنواع الشجاعة وبِر الوالدين والإحسان إليهما.

وتفاعلاً مع لفتة البر بالوالدين، أقام العميد خالد الدخيل؛ المحاضر في كلية الملك فهد الأمنية، حفل عشاء في منزله تكريماً لابن شقيقه الذي تبرع بكُليته لوالدته بعد أن رفضت ذلك، وأصرّ هو على التبرع.

وتخلل الحفل بعض الخطابات التي أثنت على حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لما يبذلانه من جهود عظيمة، وعرج على ذلك المستشار عبدالرحمن السدحان؛ واصفاً هذا الأمر بالبِر الطيب، وقال إن الملك يولي صحة المواطن جل اهتمامه ويشجع على مثل هذه الأسباب المحبّبة إلى النفس.

ونوّه الدكتور بدران العمر؛ بأن حضوره مثل هذه المناسبات لطلبة الجامعة هو بلا شك من الأشياء التي تحث عليها قيادتنا الرشيدة.