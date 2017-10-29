بالصور| الملحقية الثقافية بهولندا وبلجيكا تكرم 12 مبتعثًا ومبتعثة لتميزهم

أمستردام(صدى):

أقامت الملحقية الثقافية السعودية في كل من هولندا وبلجيكا حفلين منفصلين لتكريم 12 مبتعثاً ومبتعثة نظير تميزهم الدراسي والاجتماعي.

وانطلق الجمعة الماضية في بروكسل حفل تكريم المبتعثين المميزين الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في هولندا وبلجيكا برعاية من شركة أرامكو وبحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بلجيكا الأستاذ فيصل حفظي، والملحق الثقافي في هولندا وبلجيكا الدكتور منير العتيبي، وكذلك الأستاذ محمد الفوزان المشرف العام على الأندية الطلابية في هولندا وبلجيكا ومدير الإشراف الدراسي الأستاذ قاسم حكمي، وقد فاز بجائزة البحث والنشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة في التخصص المبتعثة بسمات المعلم، وجائزة التفوق الدراسي والحصول على معدلات مرتفعة من نصيب المبتعث أحمد شلبي، والجائزة الثالثة خصصت للخدمة المجتمعية سواء لزملائهم أو المجتمع المحلي الذي يعيشون فيه للمبتعث سعيد الشريف والمبتعث سلطان ديولي.

من جانب آخر احتضنت مدينة لاهاي في هولندا حفل الطلاب المتميزين الذي أقيم في مقر الملحقية الثقافية السعودية في هولندا وبلجيكا، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالعزيز أبو حيمد والملحق الثقافي في هولندا وبلجيكا الدكتور منير العتيبي والأستاذ محمد الفوزان المشرف العام على الأندية الطلابية بهولندا وبلجيكا ومدير الإشراف الدراسي الأستاذ قاسم حكمي وبرعاية من شركة أرامكو، واستعرض المبتعثون تجاربهم وأعمالهم ثم أعلنت نتائج الفائزين حيث حصل المبتعث فواز الحربي والمبتعث تركي الثنيان على جائزة التميز البحثي. كما حصل المبتعث حسين غندورة والمبتعث راكان علي مال على جائزة التميز الأكاديمي، وذهب جائزة الطالب المثالي للمبتعث عصام دقل كما فاز بجائزة التميز في الأعمال التطوعية المبتعثه نجود السبعان والمبتعث محمد جعفر والمبتعث حسام سلامه.