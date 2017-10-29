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رئيس اتحاد كرة القدم السابق يواري جثمان شقيقته الثرى

رئيس اتحاد كرة القدم السابق يواري جثمان شقيقته الثرى
ماجد محمد(صدى):

وارى رئيس اتحاد كرة القدم السابق أحمد عيد، جثمان شقيقته سعيدة بنت عيد السريحي الحربي، التي انتقلت إلى رحمة االله يوم أمس، الثرى بمقبرة أمنا حواء، وتمت الصلاة عليها بمسجد الجفالي بجدة بعد صلاة العشاء بحضور جمع غفير من رياضيين وإعلاميين تقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي العبداالله الفيصل.
وسيكون أول أيام العزاء اليوم الأحد الموافق ٩ صفر في منزل العائلة بحي الهنداوية خلف مبنى غرفة جدة التجارية سابقًا.


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