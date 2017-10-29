فؤاد أنور: اخترت الاعتزال أمام يوفنتوس والشباب بيتي الأول

ماجد محمد(صدى):

صرح نجم الكرة فؤاد أنور أنه سيشارك كلاعب في فريق الشباب أمام فريق يوفنتوس الإيطالي في مباراة اعتزاله المقامة في جدة، حيث أكد أن نادي الشباب هو بيته الأول.

وقال أنور : لم تحدد مدة مشاركتي في المباراة حتى الآن، مضيفًا: “ اخترت فريق يوفنتوس لحفل اعتزالي بعد أن تم إعطائي حرية الاختيار من قبل معالي تركي آل الشيخ، كما اخترت أن تقام في جدة ”.

وأعرب عن جزيل شكره لمعالي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة على جميع ما يقوم به من سعي لتطوير الكرة السعودية، وعلى القرارات الصائبة والتي أتت بوقتها ”.

وكان رئيس هيئة الرياضة قد أعلن تكفله بإقامة حفل اعتزال لنجم الأخضر السابق فؤاد أنور، وسيكون فريق يوفنتوس الإيطالي الطرف الثاني في اللقاء المنتظر.