شركة ” مطارات الرياض ” تطلق خدمة صف السيارات للمسافرين المغادرين عبر الصالات الدولية

علي القحطاني(صدى):

كشف نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بـ ” مطارات الرياض ” سامي الحسيني؛ تم إطلاق خدمة صف السيارات ” Valet Parking ” للمغادرين عبر الصالات الدولية بمطار الملك خالد الدولي في إطار خطط الشركة نحو تطوير الخدمات التي من شأنها التيسير على المسافرين، وتعزيز تجربتهم بتقديم خدمات مميزة لهم، والحفاظ على أوقاتهم، إضافة إلى مضاعفة انسيابية حركة التنقل حول صالات المطار.

وعن آلية تسليم المركبات وتسلُّم، أوضح ” الحسيني ” ؛ أن المستفيدين من هذه الخدمة سيتمكّنون من تسليم سياراتهم في المواقع المخصّصة لذلك أمام الصالات الدولية عبر تذكرة دخول، فيما سيتمكّن المستفيد من تجهيز المركبة لتسلُّمها عبر رسالة نصية يرسلها قبل وصوله إلى مركز الخدمة بـ 5 دقائق إلى الرقم المخصّص لذلك، أو عبر تسليم الإيصال لمركز الخدمة.

وأضاف ” الحسيني ” ؛ أنه سيتم إطلاق الخدمة في الصالة الداخلية 5 في غضون الأسابيع القليلة القادمة، إذ تمّ البدء بالعمل على تهيئة مواقع تسلُّم السيارات وتسليمها في الصالة.

يُذكر أن شركة مطارات الرياض شرعت خلال الربع الثاني من العام الجاري في إطلاق عدد من الخدمات الجديدة التي استهدفت من خلالها المسافرين عبر مطار العاصمة، مثل برنامج مزايا وخدمة توصلك، إضافة إلى خدمات أخرى من المزمع إطلاقها قريباً.