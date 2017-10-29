بالأسماء.. المقبولون نهائياً بقوات الدفاع الجوي

نايف السالم(صدى):

أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن أسماء المقبولين نهائياً من حملة شهادة الثانوية العامة، وتدعوهم لمراجعة صفحة الإعلان عن نتائج المقبولين نهائياً للتأكد من عملية القبول والاطلاع على التعليمات، ومن ثم مراجعة مكاتب التجنيد بمجموعات الدفاع الجوي في مناطق المملكة حسب ما هو محدد لكل طالب مسبقاً، وتكون مراجعة الطلاب المقبولين نهائياً لمكاتب التجنيد اعتباراً من يوم غد الاثنين الموافق 10- 2 -1439هـ، عند الساعة السابعة صباحاً.

وأكدت اللجنة أن على الطلاب أهمية إحضار كافة إثباتات الهوية والوثائق والشهادات المطلوبة معهم عند مراجعة مكاتب التجنيد بقوات الدفاع الجوي في مناطق المملكة.

ولمعرفة نتائج المقبولين نهائياً، يرجى الدخول على الرابط التالي: ” هنا ” .