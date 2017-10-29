الخدمة المدنية تدعو 6 مرشحين من الناجحين في مسابقة الأمن والسلامة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 6 مواطنين ممن تقدموا لمسابقات وظيفية لوظائف الأمن والسلامة التي تم إعلانها في وقت سابق، وأجريت المسابقة بين المتقدمين وتم ترشيحهم على دفعات متوالية وحسب الأولوية في درجات المسابقة، حيث أدرجت أسماؤهم على قوائم الانتظار ويتم ترشيحهم حسب تسلسلهم في قائمة الانتظار فور تلقى الوزارة طلبات الجهات الحكومية في شغلها من خلال ما يتوفر لديها من شواغر أو مشغولة بغير المواطنين.

ودعت الوزارة المعلنة أسمائهم سرعة مراجعة الفروع التي تقدموا لها لاستكمال إجراءات ترشيحهم ابتداء من دوام يوم غدٍ الاثنين وحتى نهاية دوام يوم الخميس 13 / 2 / 1439 هـ .