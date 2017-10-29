المخلافي: الشرعية تتجاوب والانقلابيون يصرون على رفض السلام

طلال الغامدي(صدى):

طالب وزير خارجية اليمن عبد الملك المخلافي بالضغط على إيران لوقف تدخلها في بلاده.

وقال المخلافي : لابد من الضغط دوليا على إيران لوقف تدخلها المستمر في شؤون بلاده.

وأكد المخلافي: نتجاوب مع مقترحات الأمم المتحدة والانقلابيون يصرون على رفض السلام.

وأضاف : أن المشروع الطائفي لميليشيات الانقلاب المدعوم من إيران غير قابل للحوار، مضيفاً : الحوثيون فرضوا الحرب بعد اقتحامهم العاصمة صنعاء

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة بالدول الأعضاء في التحالف، لمناقشة تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية، لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف وصولا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على كافة الأراضي في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته.