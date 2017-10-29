بالفيديو.. صراع بين قرد وفتاة على هاتف محمول

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، للحظة دخول فتاة في صراع مع قرد داخل حديقة حيوان صينية عندما حاول سرقة هاتفها المحمول.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو تحاول سحب الهاتف من يد قرد بعدما حاول سرقته أثناء التقاطها سيلفي بجوار قفصه، داخل حديقة ” هاينان ” الاستوائية للحيوانات والنباتات البرية في ” هايكو ” .

ولحسن الحظ، استطاعت الفتاة إنقاذ هاتفها من يد القرد وسط ضحكات الموجودين.

