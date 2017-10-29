الجبير: إيران مستمرة في إفشال الحلول السلمية وممارساتها فرضت الحل العسكري

طلال الغامدي(صدى):

أكد معالي وزير الخارجية عادل الجبيرعلى مواصلة إيران دعمها للميليشيات واستمرارها في إفشال الحلول السلمية.

وقال الجبير مشدداً: تصرفات الميليشيات وانتهاكاتها فرضت الحل العسكري، مضيفاً يجب أن نتذكر حرب ميليشيات الحوثي وصالح على استقرار اليمن واختطافها له

وأضاف وزير الخارجية تحالفنا يزداد إصرارا على تطهير اليمن في وجه انتهاكات الميليشيات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة بالدول الأعضاء في التحالف، لمناقشة تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية، لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف وصولا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على كافة الأراضي في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته