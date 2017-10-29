الجبير: إيران مستمرة في إفشال الحلول السلمية وممارساتها فرضت الحل العسكري
أكد معالي وزير الخارجية عادل الجبيرعلى مواصلة إيران دعمها للميليشيات واستمرارها في إفشال الحلول السلمية.
وقال الجبير مشدداً: تصرفات الميليشيات وانتهاكاتها فرضت الحل العسكري، مضيفاً يجب أن نتذكر حرب ميليشيات الحوثي وصالح على استقرار اليمن واختطافها له
وأضاف وزير الخارجية تحالفنا يزداد إصرارا على تطهير اليمن في وجه انتهاكات الميليشيات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة بالدول الأعضاء في التحالف، لمناقشة تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية، لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف وصولا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على كافة الأراضي في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 45 دقيقة
ايران لن تتوقف عن دعم عملائها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان لان عندها برنامج وعندها هدف تسعى لتحقيقه مهما كلفها اقتصاديا وحتى بشريا
لكن اليس من المفروض ان يكون اليمن محاصر برا وبحرا وجوا ؟ فمن اين يأتي السلاح الايراني لليمن ؟
اتصور ان فيه خيانات وخونه من اليمنيين وبالذات جماعة هادي اللي يسيطرون على بعض الموانىء اليمنيه وكذلك من المسؤل عن حمياة البحر الاحمر وعن مضيق باب المندب
لا بد ان ثمة امور تدور في الخفاء ويجب القضاء عليها ليتم استقبال السلاح الايراني من قبل الحوثيين واعوانهم
يجب ان يكون الحصار قوي ومشدد ويجب استبدال وغربلة المجموعه المسؤله عن الحراسه في جميع الموانىء اليمنيه