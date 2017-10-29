  • الأحد 29

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. كشف أسباب طرد حارس مرمى أثناء المباراة

كشف أسباب طرد حارس مرمى أثناء المباراة

كشف أسباب طرد حارس مرمى أثناء المباراة
نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أنه تم طرد حكم حارس مرمى نادي سالفورد سيتي، أمس السبت، من مباراة ضد برادفورد بارك أفينيو ضمن دوري الدرجة الساسة في إنجلترا، بعد أن تبول على أرضية الملعب.

وقالت المصادر أن أحد المتفرجين قام بتقديم شكوى رسمية ضد الحارس النيوزيلندي ماكس كروكومب طرد لأنه تبول خلال المباراة مشيرةً أنه ليست تلك هي المرة الأولى لتلك الفعله حيث طلب منه أحد العاملين في الملعب مرات عدة عدم القيام بذلك إلا أنه توجه الى زاوية ليتبول .

وانتهت المباراة بفوز سالفورد سيتي على برادفورد بارك أفينيو على بنتيجة 2-1.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 1 ساعة

يستاهل وقح ونجس
شيئ مقرق جداُ جداُ

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 1 ساعة

طــــــــــــــــــــــــــــــ👟👞🏌👟👞ــــــــــــــــــــــــــــــــيب ..😅😁😄😜😝.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *