كشف أسباب طرد حارس مرمى أثناء المباراة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أنه تم طرد حكم حارس مرمى نادي سالفورد سيتي، أمس السبت، من مباراة ضد برادفورد بارك أفينيو ضمن دوري الدرجة الساسة في إنجلترا، بعد أن تبول على أرضية الملعب.

وقالت المصادر أن أحد المتفرجين قام بتقديم شكوى رسمية ضد الحارس النيوزيلندي ماكس كروكومب طرد لأنه تبول خلال المباراة مشيرةً أنه ليست تلك هي المرة الأولى لتلك الفعله حيث طلب منه أحد العاملين في الملعب مرات عدة عدم القيام بذلك إلا أنه توجه الى زاوية ليتبول .

وانتهت المباراة بفوز سالفورد سيتي على برادفورد بارك أفينيو على بنتيجة 2-1.