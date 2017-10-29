72 ألف مراجع لمستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية خلال العام الماضي

سعيد العجل(صدى):

أوضحت صحة الرياض أن مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية قدم خدماته خلال العام الماضي لـ ” 72404 ” مراجع .

واظهر تقرير إحصائي أن عدد مراجعي المستشفى للعيادات الخارجية بلغ ” 9938 ” مراجعا ، منهم ” 8393 ” مراجعاً ومراجعة سعودياً يشكل الذكور منهم ” 3806 ” ، والإناث ” 4587 ” ، فيما بلغ عدد غير السعوديين ” 1545 ” مراجعاً ومراجعة يشكل الذكور منهم ” 951 ” ، والإناث ” 594 ” .

كما بلغ عدد مراجعي المستشفى لوحدة الدرن ” 5942 ” مراجعا ومراجعة ، منهم ” 2178 ” مراجعاً ومراجعة سعودياً في عيادة الدرن ، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادة المخالطين ” 2181 ” مراجعاً ومراجعة ، و ” 1583 ” .

وبلغ عدد مراجعي المستشفى لوحدة اللياقة الطبية ” 28079 ” مراجعا ومراجعة ، منهم ” 16151 ” مراجعاً ومراجعة سعودياً يشكل الذكور منهم ” 11901 ” ، والإناث ” 4250 ” ، فيما بلغ عدد غير السعوديين ” 11946 ” مراجعاً ومراجعة يشكل الذكور منهم ” 5931 ” ، والإناث ” 6015 ” .

ويُعد مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية من أوائل المستشفيات المتخصصة والرائدة في علاج الأمراض الصدرية و

” الدرن ” .

ويقدم المستشفى خدماته لمرضى ” الدرن ” والأمراض الصدرية ومرضى الكلى، حيث تم إنشاء المبنى الجديد للمستشفى في موقعه الحالي شرق العاصمة الرياض، والذي بدأ تشغيله عام 1424هـ بسعة تزيد على 200 سريراً .