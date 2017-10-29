ارتفاع عدد ضحايا هجوم فندق مقديشيو إلى 18 قتيلًا

مقديشيو(صدى):

ارتفع عدد ضحايا الهجوم على فندق في العاصمة مقديشو، إلى 18 قتيلاً كما دارت معركة بين قوات الأمن ومتطرفين تحصنوا بداخله.

وقال النقيب، محمد حسين من الشرطة الصومالية، إن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا في هجوم أمس السبت الذي بدأ عندما انفجرت سيارة ملغومة يقودها انتحاري خارج بوابات فندق ناسا-هابلود، الذي يتردد عليه دبلوماسيون وأعضاء آخرون من النخبة في مقديشو.

وأعلنت حركة الشاب مسؤوليتها عن الهجوم، وجاء هجوم الأمس بعد أسبوعين من مقتل أكثر من 350 شخصاً في تفجير هائل لشاحنة بشارع مزدحم في مقديشو، في أسوأ هجوم تشهده البلاد على الإطلاق.