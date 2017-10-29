ميرور البريطانية مشيدة بمشروع نيوم: يفوق حجم نيويورك 33 مرة ويتجاوز الأحلام

نايف السالم(صدى):

أشادت صحيفة ” ميرور ” البريطانية في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، بمشروع نيوم، خاصة وأن المساحة التي يقام عليها المشروع تبدو ضخمة للغاية، كما أن المخصصات المالية والاستثمارية لتنفيذه، والتي تتجاوز 500 مليار دولار، تعادل في بعض الأحيان ميزانيات كاملة للعديد من الدول.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مشروع نيوم تفوق مساحته أكبر 33 مرة من مدينة نيويورك الأمريكية العملاقة، وعيد أحدث أحلام ولي العهد الشاب، والذي تتجاوز طموحاته حدود العادي والمألوف، حيث يسعى لإثبات قدرات المملكة التنظيمية والتمويلية الكبيرة من خلال مشروع ضخم بحجم نيوم، لافتة إلى أن الأمير محمد بن سلمان يواجه الصعوبات من أجل تحقيق المشروعات الطموحة للرياض والمضي قدمًا بخطوات واثقة في عملية الإصلاح.

وتشمل الخطة الرئيسية للمشروع، بناء مدينة تحوي الشواطئ الرملية ومشاريع التكنولوجيا الفائقة مدعومة من الرياح والطاقة الشمسية، كما أن التواجد الرئيسي سيكون للروبوتات، والتي من المتوقع أن تفوق أعدادها البشر في مشروع نيوم، كما أنها ستقدم نمط حياة عالمي يدعم الرياضات والحفلات الموسيقية والمطاعم الراقية.

ولفتت “ ميرور ” إلى أن ولي العهد يدفع المملكة بطاقة كبيرة وطموحة نحو التغير للأفضل والتطوير والحداثة، كما يسعى لتذليل كافة العقبات التي من المتوقع أن تقف في طريق بلاده نحو تحقيق رؤيتها الشاملة 2030، والتي تهدف بشكل رئيسي لتحويل دفة الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى أنماط أكثر تنوعية وشمولية على المستوى الاقتصادي.