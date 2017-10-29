بالفيديو.. ” ضحية زنا المحارم ” تروي اعتداء والدها عليها جنسيا تحت تهديد السلاح
تجرد أب مصري من الرحمة والأبوة ، وأقدم على الأعتداء جنسياً على ابنته تحت تهديد السلاح .
وقالت الفتاة ” ضحية زنا المحارم ” خلال مقطع فيديو عرض ببرنامج صح النوم للإعلامي محمد الغيطي ، تعرضت للاغتصاب على يد والدي، تحت تهديد السلاح، وكان يضع المطواة في جنبى ويوثق يدى خلف ظهرى، وعندما كنت أحاول الاستغاثة كان ينهال عليا بالضرب ويهددنى بالقتل أو الذبح.
وأضافت الضحية: اشتكيت لعمى ووالدتى، وما كنتش باسكت والكل كان بيخاف من أبويا علشان كان مدمن مخدرات.. وبابا ده مش بنى آدم، واتحبس أكثر من مرة في قضايا مختلفة منها محاولته اغتصاب بنت عمي.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم
ولاحو ل ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 1 ساعة
لعنة الله عليه
المفروض صاحب المخدرات يقتل ويتم التخلص من شره
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 46 دقيقة
نسأل الله العافية
هذي آخرة المخدرات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله المستعان
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله المستعان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 7 دقائق
لاحول ولا قوة إلا بالله . حســــــبي الله عــلاه ألمجــرم .😡😠😡.