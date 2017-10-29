بالفيديو.. ” ضحية زنا المحارم ” تروي اعتداء والدها عليها جنسيا تحت تهديد السلاح

القاهرة(صدى):

تجرد أب مصري من الرحمة والأبوة ، وأقدم على الأعتداء جنسياً على ابنته تحت تهديد السلاح .

وقالت الفتاة ” ضحية زنا المحارم ” خلال مقطع فيديو عرض ببرنامج صح النوم للإعلامي محمد الغيطي ، تعرضت للاغتصاب على يد والدي، تحت تهديد السلاح، وكان يضع المطواة في جنبى ويوثق يدى خلف ظهرى، وعندما كنت أحاول الاستغاثة كان ينهال عليا بالضرب ويهددنى بالقتل أو الذبح.

وأضافت الضحية: اشتكيت لعمى ووالدتى، وما كنتش باسكت والكل كان بيخاف من أبويا علشان كان مدمن مخدرات.. وبابا ده مش بنى آدم، واتحبس أكثر من مرة في قضايا مختلفة منها محاولته اغتصاب بنت عمي.