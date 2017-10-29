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  3. بالفيديو.. ” ضحية زنا المحارم ” تروي اعتداء والدها عليها جنسيا تحت تهديد السلاح

بالفيديو.. ” ضحية زنا المحارم ” تروي اعتداء والدها عليها جنسيا تحت تهديد السلاح

بالفيديو.. ” ضحية زنا المحارم ” تروي اعتداء والدها عليها جنسيا تحت تهديد السلاح
القاهرة(صدى):

تجرد أب مصري من الرحمة والأبوة ، وأقدم على الأعتداء جنسياً على ابنته تحت تهديد السلاح .

وقالت الفتاة ” ضحية زنا المحارم ” خلال مقطع فيديو عرض ببرنامج صح النوم للإعلامي محمد الغيطي ، تعرضت للاغتصاب على يد والدي، تحت تهديد السلاح، وكان يضع المطواة في جنبى ويوثق يدى خلف ظهرى، وعندما كنت أحاول الاستغاثة كان ينهال عليا بالضرب ويهددنى بالقتل أو الذبح.

وأضافت الضحية: اشتكيت لعمى ووالدتى، وما كنتش باسكت والكل كان بيخاف من أبويا علشان كان مدمن مخدرات.. وبابا ده مش بنى آدم، واتحبس أكثر من مرة في قضايا مختلفة منها محاولته اغتصاب بنت عمي.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 1 ساعة

استغفر الله العظيم
ولاحو ل ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 1 ساعة

لعنة الله عليه
المفروض صاحب المخدرات يقتل ويتم التخلص من شره

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 46 دقيقة

نسأل الله العافية
هذي آخرة المخدرات

[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله المستعان

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 7 دقائق

لاحول ولا قوة إلا بالله . حســــــبي الله عــلاه ألمجــرم .😡😠😡.

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