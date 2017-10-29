أمانة جدة تكشف حقيقة قتل عشرات القطط

نايف السالم(صدى):

كشفت أمانة محافظة جدة حقيقة قيامها بقتل عدد كبير من القطط التي انتشرت في محافظة جدة، مبينة أن ما تردد في هذا الشأن لا صحة له ويفتقد للمصداقية.

أكد ذلك المتحدث باسم الأمانة المهندس غسان الزهراني مشيرا إلى أن أمانة محافظة جدة تقوم بجمعها وترحيلها في أقفاص خاصة وترحليها إلى المرمى.

هذا وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بعدد من الصور لعدد كبير من القطط، التي وثقت من قبل المغردين، وهي متوفاة وملقاة بشكل غير إنساني، مؤكدين أنه لا بد من محاسبة من قام بذلك الفعل الذي لا يقره الدين الإسلامي والذي شدد على المحافظة على حياة الحيوان.