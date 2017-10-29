مدرب النصر ينتقد آداء لاعبيه أمام الهلال باستثناء حارس المرمى

ماجد محمد(صدى):

يلزم البوليفي غوستافو كونتيروس مدرب فريق الكرة الأول بنادي النصر اللاعبين بالحضور إلى صالة الاجتماعات وتقنية المعلومات بعد أي مباراة رسمية لعرض لقطات كل لاعب على حده طوال مجريات اللقاء، وكشف أخطائه.

وانتقد كونتيروس مستويات جميع اللاعبين أمام الهلال في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين باستثناء الحارس وليد عبدالله الذي قدم مستوى رائعاً طوال دقائق المباراة، حسب جريدة ” الرياض ” .

وطالب كونتيروس من عبد العزيز الجبرين بمضاعفة الجهد في التدريبات الأيام القليلة المقبلة في بادرة تؤكد الاعتماد عليه في مباراة الباطن الثلاثاء المقبل لانخفاض المستوى الفني للاعبي الوسط المصري حسام غالي وابراهيم غالب.