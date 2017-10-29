مدرب النصر ينتقد آداء لاعبيه أمام الهلال باستثناء حارس المرمى
يلزم البوليفي غوستافو كونتيروس مدرب فريق الكرة الأول بنادي النصر اللاعبين بالحضور إلى صالة الاجتماعات وتقنية المعلومات بعد أي مباراة رسمية لعرض لقطات كل لاعب على حده طوال مجريات اللقاء، وكشف أخطائه.
وانتقد كونتيروس مستويات جميع اللاعبين أمام الهلال في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين باستثناء الحارس وليد عبدالله الذي قدم مستوى رائعاً طوال دقائق المباراة، حسب جريدة ” الرياض ” .
وطالب كونتيروس من عبد العزيز الجبرين بمضاعفة الجهد في التدريبات الأيام القليلة المقبلة في بادرة تؤكد الاعتماد عليه في مباراة الباطن الثلاثاء المقبل لانخفاض المستوى الفني للاعبي الوسط المصري حسام غالي وابراهيم غالب.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 1 ساعة
رحم الله
سمو الأمير عبدالرحمن بن سعود وبس
ماوكلي[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 25 دقيقة
مشكلة النصر ليست في الاعبين المشكلة ادارية بحته وتكمن في الرئيس مباشره تدخل في عمل اي مدرب , اذا لاعب له حقوق طالب فيها تم ابعاده من التشكيله والفريق هذا بشكل عام اما بالنسبة لمباراة الهلال لو لعب بجيبور اللي انا اشوف ان له فائده حتى لو ماجاب اهداف اقلها يأخذ معه لاعبين الدفاع ويمنعهم من التقدم يمتلك قوة جسمانية وسرعة تربك اي دفاع المدرب اخفق