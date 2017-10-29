فيديو عن مميزات ” آيفون X ” يعزل مهندس من شركة ” أبل “

أماني الغامدي(صدى):

طردت شركة ” أبل ” الأمريكية مهندساً يعمل لديها؛ بسبب فيديو بثته ابنته على ” يوتيوب ” يستعرض مزايا ” آيفون X ” ، وذلك قبل 5 أيام على طرحه في الأسواق .

وتم فصل المهندس الذي كان يعمل بالشركة منذ 4 سنوات، وذلك بعد أن قامت ابنته بنشر فيديو للهاتف iphone X على ” يوتيوب ” ، حيث قامت بتصوير الفيديو عندما قامت بزيارة والدها بمقر الشركة الأسبوع الماضي.

يقول المهندس إنه انتهك قاعدة من قواعد الشركة بالسماح لابنته بتصوير الهاتف الذي لم يتم عرضه بعد من قبل الشركة، وقد طلبت الشركة منه أن يقوم بحذف هذا الفيديو، ولكن ذلك بعد فوات الأوان، حيث انتشر الفيديو سريعاً على المواقع.