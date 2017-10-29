مواطن يوصي بتسليم قطع أثرية لهيئة السياحة

محمود البلوي(صدى):

أوصي المواطن سالم سمران العنزي رحمه الله قبل وفاته بتسليم عدة قطع أثرية إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وبادر شقيقه بتسليمها إلى فرع الهيئة بمنطقة تبوك.

وقال عبد الله العنزي، شقيق المتوفي، إن سالم أثناء مرضه كان يتابع باهتمام التحضيرات لإقامة ملتقى آثار المملكة الأول برعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، وأوصى بتسليم القطع الأثرية إلى فرع الهيئة بمنطقة تبوك حال وفاته.

وأوضح مدير عام حماية وتسجيل الآثار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور نايف القنور، ، إن هذه المبادرة ليست غريبة على أبناء هذا الوطن الأوفياء، قائلاً : لمسنا من الجميع التعاون والحرص في خدمة بلادنا الغالية وتراثها الحضاري.

وأكد القنور إلى أنه سيتم تكريم الراحل العنزي مع مجموعة المواطنين الذين أعادوا قطع أثرية للهيئة خلال الملتقى، ضمن خطة الهيئة في تكريم معيدي القطع الاثرية.

وأشار إلى أن حملة استعادة الآثار التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، نجحت في استعادة 14 ألف قطعة من الداخل تم عرضها في معرض الآثار الوطنية المستعادة.