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    أكتوبر

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  3. مواطن يوثق عمال مسلخ وهم يسرقون اللحم من الذبائح

مواطن يوثق عمال مسلخ وهم يسرقون اللحم من الذبائح




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