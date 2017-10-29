التفاصيل الكاملة للعثور على مفقود مات عطشًا في قلب صحراء بقعاء

علي العنزي(صدى):

كشف الطيران الشراعي، التابع لجمعية عون للإنقاذ، لغز فقدان مواطن بعد 10 أيام على اختفائه بعد العثور على جثمانه شمال بقعاء.

‏ووجد ‏الكابتن سالم غزاي الشمري، من فريق عون للبحث والإنقاذ بطائرته الشراعية، المفقود شمال بقعاء متوفى بجانب سيارته، حيث أعلنت الجمعية بدء البحث بـ18 سيارة يساندهم الطيران الشراعي قبل نحو يومين، بعد وصول بلاغ متأخر من ذوي المفقود، الذين عجزوا عن العثور عليه منذ فقدانه قبل نحو 10 أيام.

وكان المفقود عيد صالح المظيبري خرج من منزله طلباً للرزق حطاباً في صحراء النفود الكبير، ويبلغ من العمر 50 عاماً ويعاني من مرض الضغط والسكر قبل أن تعثر عليه الجمعية متوفىً في صحراء النفود الكبير.

بدورها، أكدت شرطة حائل العثور على المواطن المختفي، وسط أنباء عن سلوكه طريقاً داخل النفود في محاولة للتخفي عن عيون رجال الأمن لممارسته ” التحطيب الجائر”.