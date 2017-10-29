السبهان متسائلاً: لماذا تصمت الحكومة والشعب في لبنان على إرهاب حزب الله
أبدى وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، استغرابه من صمت الحكومة والشعب في لبنان تجاه ممارسات ميليشيا حزب الله.
عبر عن ذلك في تغريدة نشرها على موقع ” تويتر ” حيث قال : ” ليس غريباً أن يعلن ويشارك حزب الميليشيا الإرهابي حربه على المملكة بتوجيهات من أرباب الإرهاب العالمي، ولكن الغريب صمت الحكومة والشعب في ذلك ” .
كان السبهان قد طالب الخميس الماضي، بمواجهة ميليشيا حزب الله، والعمل بشكل جاد على إلجامه داخليا وخارجيا بالقوة.
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