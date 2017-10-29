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السبهان متسائلاً: لماذا تصمت الحكومة والشعب في لبنان على إرهاب حزب الله

السبهان متسائلاً: لماذا تصمت الحكومة والشعب في لبنان على إرهاب حزب الله
نايف السالم(صدى):

أبدى وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، استغرابه من صمت الحكومة والشعب في لبنان تجاه ممارسات ميليشيا حزب الله.
عبر عن ذلك في تغريدة نشرها على موقع ” تويتر ” حيث قال : ” ليس غريباً أن يعلن ويشارك حزب الميليشيا الإرهابي حربه على المملكة بتوجيهات من أرباب الإرهاب العالمي، ولكن الغريب صمت الحكومة والشعب في ذلك ” .
كان السبهان قد طالب الخميس الماضي، بمواجهة ميليشيا حزب الله، والعمل بشكل جاد على إلجامه داخليا وخارجيا بالقوة.


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