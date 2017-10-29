السبهان متسائلاً: لماذا تصمت الحكومة والشعب في لبنان على إرهاب حزب الله

نايف السالم(صدى):

أبدى وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، استغرابه من صمت الحكومة والشعب في لبنان تجاه ممارسات ميليشيا حزب الله.

عبر عن ذلك في تغريدة نشرها على موقع ” تويتر ” حيث قال : ” ليس غريباً أن يعلن ويشارك حزب الميليشيا الإرهابي حربه على المملكة بتوجيهات من أرباب الإرهاب العالمي، ولكن الغريب صمت الحكومة والشعب في ذلك ” .

كان السبهان قد طالب الخميس الماضي، بمواجهة ميليشيا حزب الله، والعمل بشكل جاد على إلجامه داخليا وخارجيا بالقوة.