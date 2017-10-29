بالصور ..مصرع شاب واصابة 3 أشخاص في صدام مركبتين بـ ” ناوان “

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت مصادر أنه توفى شاب وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة مرورية مروعة وقعت بين مركبتين أمام جامع الحسيكي بناوان على الطريق الرابط بين المخواة والمظيلف وباشرت باشرت الفرق الأمنية الموقع .

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنه بعد مباشرتة الموقع تم توجيه فرقتان من الهلال الأحمر من المخواة وناوان، وعند الوصول اتضح وجود حالة وفاة، إضافة إلى ثلاثة مصابين تم نقلهم إلى مستشفى المخواة العام لتلقي العلاج اللازم.