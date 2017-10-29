الأهلي يجهز الجاسم لمواجهة الفيحاء

نواف السالم(صدى):

أنهى تيسير الجاسم برنامجه التأهيلي الخاص، والذي أعقب استشفاءه من إصابة تعرض لها في مشط القدم.

وأصبح الجاسم جاهزاً بعد غياب دام منذ انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث شارك اللاعب في تدريبات الكرة مع بقية اللاعبين بفعالية كبيرة منذ منتصف الأسبوع الماضي.

ويستعد قائد فريق الأهلي للمشاركة مع فريقه بدءاً من مواجهة الفيحاء الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين متى رأى الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوكراني سيرغي ريبوروف حاجته إلى اللاعب.