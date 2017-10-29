برشلونة ترصد 80 مليون يورو لتجديد التعاقد مع ميسي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إسبانية إن إدارة النادي الكاتالوني تعتزم إبرام عقد رعاية جديد مع شركة ” جريفولس ” عملاق الأدوية في إسبانيا من أجل زيادة مداخيل النادي، وتوفير الإمدادات اللازمة لعقد ميسي الجديد.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع عقد شراكة بين الطرفين مع بداية الموسم الجديد، سيكتسب بموجبها ملعب الفريق كامب نو اسما جديدا هو ” كامب نو جريفولس ” كنوع من بيع حقوق الاسم لشركة الأدوية، مقابل مبلغ مالي ضخم يبلغ 400 مليون يورو.

وتابعت المصادر أن قيمة مكاسب برشلونة السنوية جراء بيع حقوق اسم الملعب الأسطوري للفريق، سيصل إلى 15 مليون يورو، وسيمتد لـ 30 عاما، في عقد هو الأضخم بالتاريخ بالنسبة لهذا النوع من عقود الرعاية.

وأشارت المصادر إلى أنه رصدت إدارة برشلونة مبلغ 535 يورو تزامنا مع أخبار عقد جريفولس لتنفيذ حملة تجديد وإصلاحات لملعب كامب نو، وسيمول جزء كبير من عمليات الإصلاح عبر الرعاة (ثلث النفقات)، فيما سيكون الباقي عبر المداخيل المختلفة للنادي، لكن مع إبرام عقد مع جريفولس سيكون هناك فائض للنادي، مما يسمح لتمويل عقد ميسي الجديد، والذي قد يمنح 80 مليون يورو كمكافأة على تجديد التعاقد .