بالصور| مدرسة جدة والجسم الذهبي يسيطران على تايكوندو الغربية

ماجد محمد(صدى):

اختتمت منافسات بطولة المنطقة الغربية للبراعم وبطولة المنطقة الغربية للناشئين بالخيمة الرياضية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بمشاركة 248 لاعباً.

وحصل على لقب درجة البراعم مدرسة نادي جدة وجاء مركز فنون آسيا بالمركز الثاني فيما حل مركز البطل المحترف ثالثاً ، أما درجة الناشئين فقد حصل على كأس البطولة مركز الجسم الذهبي ونادي جدة وصيفاً ونادي أبها ثالثاً.

وقد حضر مجريات البطولة وتوّج الفائزين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد نوح قاضي الذي أبدا إعجابه بتنظيم البطولة وتتابع المباريات رغم كثافة عدد اللاعبين الذي يعد الأعلى بين مناطق المملكة الأخرى والتواجد المميز من قبل رئيس لجنة الحكام فايز السلولي ورئيس لجنة المسابقات عبدالله آل حشاش ومدرب المنتخب السعودي محمد القحطاني.