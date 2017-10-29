مساعد مدير مدني الباحة يكرم قائد مدرسة ومعلم ساهما في إخلاء ٤٩٢ طالبًا

إبراهيم الزهراني(صدى):

كرم مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري صباح اليوم بمكتبه قائد مدرسة الأمير نايف الأستاذ سليمان الفهاد والأستاذ حمدان الغامدي لقا جهودهم ومشاركتهم في إخلاء ٤٩٢ طالب بعد أن استشعر أحد المعلمين تسرب الغاز وابلاغه لقائد المدرسة والذي بدوره قام بتنفيذ وتطبيق خطة الاخلاء والاتصال بالدفاع المدني.

وأثنى العميد المنتشري على المهنية العالية التي تعامل معها منسوبي المدرسة دون وقوع إصابات بين الطلاب وتأمين السلامه للطلاب والمعلمين ولله الحمد، متمنياً للجميع السلامة الدائمه في جميع المواقع التعليمية والتدريبية

صرح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي.

