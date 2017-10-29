أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية

نايف السالم(صدى):

أصدرت هيئة السوق المالية ” تداول ” بياناً اليوم الأحد، أعلنت فيه صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس لهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الأمر الملكي جاء مستنداً على نص الفقرة (ب) من المادة 7 من نظام السوق المالية بأن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي.

وتم تشكيل المجلس ليكون على النحو التالي:

الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيساً

الأستاذ يوسف بن حمد البليهد نائباً للرئيس

الأستاذ أحمد بن راجح الراجح عضواً

الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الحمود عضواً

الأستاذ خالد بن محمد الصليع عضواً

ولفتت الهيئة إلى أن مدة العضوية في المجلس تستمر خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

كما أعربت الهيئة عن شكرها لأعضاء المجلس السابقين الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، والدكتور طارق بن عبدالله النعيم، والأستاذ وائل بن محمد القحطاني على ما بذلوه من جهود خلال عضويتهم في المجلس ومساهماتهم في تعزيز عدد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية.