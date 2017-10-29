بالصور.. ” تقنية نجران ” تدرب منسوبيها على الإسعافات الأولية

راشد آل شريه(صدى):

أطلقت الكلية التقنية بمنطقة نجران ممثلة بوكالة خدمات المتدربين اليوم،عدداً من الدورات التدريبية لمنسوبيها في مجالات الإسعافات الأولية .

وتهدف الدورات التي نفذت بأقسام التقنيات الميكانيكية,والحاسب الآلي إلى التعريف بالأساليب اللازمة لإنقاذ المصابين,وطرق التعامل مع الإصابات المختلفة،وكيفية التعامل مع الحوادث والطوارئ،وإجراءات الإسعافات الأولية،إضافة إلى عرض بعض حالات الطوارئ المنتشرة والتعامل مع حالات طارئة لمرضى مصابين بالضغط والسكر.