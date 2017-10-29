بالفيديو.. الكشف عن شماعات للتجسس بالمراحيض العامة وغرف تبديل الملابس

فلوريدا(صدى):

حذرت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية ، من أنتشار شماعات التجسس بالمراحيض العامة وغرف تبيل الملابس ما يشكل ضررًا كبيرًا للسيدات أكثر من نفعها.

وأكدت على ضرورة فحص الشماعات الموجودة في الحمامات العامة وغرف تبديل الملابس جيدًا، وإذا ثم العثور على شماعة بها كاميرا خفية يلزم استدعاء الشرطة .

حيث تم الكشف عن نوع من الشماعات معروف بـ”شماعة التجسس” تحتوي على كاميرات صغيرة بداخلها ويمكنها من خلال ثقب صغير في الجزء العلوي تسجيل ما يحدث وتحميله عبر جهاز كمبيوتر ، مما يستوجب على الشخص فحص المكان قبل خلع الملابس أو الذهاب إلى مرحاض عام.