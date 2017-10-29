اعتقال فلسطينيين اثنين على يد قوات الاحتلال

القدس المحتلة(صدى):

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض في تصريحات له، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من بلدة أمر شمال الخليل ، وداهمت منازل الفلسطينيين واجرت تفتيشات في بعضها، واعتقلت الشابين ، قصي أحمد خليل ابو هاشم ، وقصي سمير مهنا ابو ماريا ، ونقلتهما لمعسكر ” عصيون ” الاحتلالي شمال البلدة.

كما ذكرت مصادر أمنية في الخليل، أن قوات الاحتلال، داهمت حارات البلدة القديمة في مدينة الخليل، واحتجزت يسري عدنان زيتون، واعتدت عليه بالضرب المبرح، وأصابته برضوض وكدمات في أنحاء جسده، ومن ثم افرجت عنه، وتم نقله لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.