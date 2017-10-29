مدير فرع الشؤون الاسلامية بالباحة يوجه بإحالة أحد الخطباء للجهات المختصة

محمد بن شقيه (صدى):

وجه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة الباحة المكلف الشيخ / أحمد منسي العمري إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمندق بإحالة أحد الخطباء بالمحافظة للجهه المختصه لاتخاذ النظام بحقه لصعوده المنبر دون إذن رسمي من الإدارة .

وكذلك سيتم إيقاف الخطيب الرسمي للجامع وستطبق بحقه الأنظمة والتعليمات.

جاء هذا التوجيه بعد انتشار مقطع صوتي عن خطبة الجمعة لأحد الخطباء بمحافظة المندق تحدث فيها عن حادثة القتل التي وقعت في بلدية القرى الأسبوع الماضي.

وتطرق هذا الإمام إلى الحادثة التي وقعت في بلدية القرى حسب إفادته مؤكدا الى ان الائمة والخطباء بمنطقة الباحة على وعي تام بمسؤولياتهم