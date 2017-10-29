الزراعة: إلغاء قرارات منح الأراضي للمواطنين المتقاعسين عن إحيائها

طلال الغامدي(صدى):

أفاد مسؤول بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوزارة ستقوم بسحب الأراضي الزراعية الممنوحة للمواطنين، وإلغاء القرارات المتعلقة بها، في حال لم يتم إحياؤها قبل الرابع من مارس المقبل.

وحسب المصدر الذي رفض ذكر اسمه فقد ” قامت بمخاطبة جميع إمارات المناطق لحصر القرارات الزراعية بالتنسيق مع فروع الوزارة، لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن سرعة إحياء الأراضي الزراعية الممنوحة للمواطنين في مناطق ومدن وهجر المملكة قبل الرابع من مارس المقبل؛ حتى لا تضطر الوزارة إلى سحب تلك الأراضي الزراعية وإلغاء قراراتها ”. وفقًا لـ ” الاقتصادية ”.

وأكد أن الأراضي الزراعية غير المحياة سيتم حصرها ورفع تقارير كاملة عنها لإلغاء قراراتها.

وأوضح المسؤول: “ ما زالت هناك فرصة كبيرة لجميع المواطنين الذين لم يحيوا تلك الأراضي بزراعتها في أشجار مثمرة كالنخيل والزيتون والفواكه والخضراوات ” ، معتبرًا غير تلك الأشجار لا يعتبر إحياء للأراضي الزراعية.