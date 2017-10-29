بالصور.. أمانة الرياض تغلق 140 محلًا لمنتجات التبغ

سعيد العجل(صدى):

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض حملة على محلات لوازم الرحلات حيث أغلقت ١٤٠ محلا مخالفا يبيع منتجات التبغ.

وأشار الدكتور فلاح الدوسري مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض إلى أنه تم إغلاق ١٣٧ محل لوازم رحلات واستديو تصوير ومحلين لبيع الاواني المنزلية يبيعون منتجات التبغ.

وقال ” الدوسري ” إنه تم أتلاف ٦٣٩ كيلوجرام من منتجات التبغ وعدد ٤٤٨٠ قطعة من أدوات الشيشة.

وأكد مدير عام صحة البيئة بامانة منطقة الرياض أن هذه الحملات ستستمر حفاظا على الصحة العامة مهيبا بالجميع التعاون مع الأمانة بالتبليغ عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠ لأي ملاحظة أو بلاغ.

