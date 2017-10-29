” الأعلى للقضاء ” : مسؤولية حماية الشهود تقع على عاتق المحكمة

حسن الجعفري(صدى):

شدد المجلس الأعلى للقضاء على أن حماية الشهود من كل ما يرهبهم أو يشوش عليهم واجب على المحكمة المختصة بنظر القضية.

ورفض المجلس الأعلى للقضاء مقترحاً لعرض شهادة الشهود في القضايا الجزائية من وراء زجاج عاكس.

وكانت إمارة منطقة جازان قد قدمت المقترح حمايةً للشهود من التهديد بالقتل أو ما شابه من الموقوفين الجنائيين.

وأرجع المجلس سبب الرفض لوجوب تمكين المشهود عليه من معرفة الشاهد حتى يتسنى له الطعن في شهادته وإبراز ما يخل بعدالة الشاهد إن وُجد ما يخل بها.