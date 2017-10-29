” الأعلى للقضاء ” : مسؤولية حماية الشهود تقع على عاتق المحكمة
شدد المجلس الأعلى للقضاء على أن حماية الشهود من كل ما يرهبهم أو يشوش عليهم واجب على المحكمة المختصة بنظر القضية.
ورفض المجلس الأعلى للقضاء مقترحاً لعرض شهادة الشهود في القضايا الجزائية من وراء زجاج عاكس.
وكانت إمارة منطقة جازان قد قدمت المقترح حمايةً للشهود من التهديد بالقتل أو ما شابه من الموقوفين الجنائيين.
وأرجع المجلس سبب الرفض لوجوب تمكين المشهود عليه من معرفة الشاهد حتى يتسنى له الطعن في شهادته وإبراز ما يخل بعدالة الشاهد إن وُجد ما يخل بها.
العتيبي[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومن يحمينا من تسلط القضاءة وتجبرهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 1 ساعة
طــــــــــــــــــيب رُفِعَـــــــت ألجَلسَـــــه🔨⚖ وكِـــــلٍ يصَلِـــــح مــوتَـــــرَه🚙 علـــــى حســــــــابه .💰.😊😁🤔😅😉😀😬😂.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 1 ساعة
المتهم لابد له من معرفة الشاهد-لكي يتسنى له الدفاع عن نفسه من بعض الشهادات الكيديه او من بعض الشهود الذين بينهم وبينه خصومه سابقه- وغير ذلك-