مجموعة لاند مارك تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مجموعة ” لاند مارك ” العربية لقطاع التجزئة عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين، بمسمى ” منسق التوظيف/ المواهب “، وذلك للعمل بفروع المجموعة في العاصمة الرياض.

وأبرزت المجموعة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28أكتوبر الجاري، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المعلنة، يمكنك الدخول من الرابط التالي :هنا