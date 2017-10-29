تجربة إماراتية للبث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت

أبو ظبي(صدى):

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية بأن تجارب يجري تنفيذها لإطلاق البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت.

وأوضحت الهيئة أن التجارب تنفذها كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) و شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

وأشارت إلى أن عملية التفاوض بشأن الشروط التجارية لهذه الخدمة لا تزال قائمة حالياً.

وفسرت الهيئة أن إدراج البث التلفزيوني عبر الانترنت كجزء من خدمة السيل الرقمي، يعني إضافة إلى الخدمات الصوتية الثابتة وخدمات إنترنت النطاق العريض، حيث سيكون المشغل قادرا على تقديم خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت.