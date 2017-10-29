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بالفيديو.. دكتورة خلود تتسوق في المول وأمين مصدوم من كمية المشتريات

بالفيديو.. دكتورة خلود تتسوق في المول وأمين مصدوم من كمية المشتريات
نورة الشهري(صدى):

صدمت الدكتورة خلود زوجها أمين ، بكمية المشتريات التي قامت بشراءها من أحد المولات .

ونشرت خلود مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات ، أثناء تجولها برفقة زوجها أمين بأحد المولات لشراء بعض الاحتياجات والأطعمة ، وعقب اختيار خلود ما أرادته خرجت وجلست في السيارة منتظره أمين ، الذي خرج خلفها بثلاث عربات خاصة بالمول تحمل مشترياتها ، وظلت خلود تقول بطرافة ” ياويلي منك ” ، وهو يقول لها ” وايد أغراض ” وهو متعصب .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 25 دقيقة

مين خلود ديت؟

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