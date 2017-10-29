مراكز عبور تعلن عن وظائف نسائية شاغرة في 8 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، بمسمى ” أخصائية علاج وظيفي ” ، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الوظيفي.

وبينت المجموعة، أن الوظائف المتاحة للعمل بفرع المجموعة في المدن التالية: ” القصيم، وجازان، والنعيرية، والأحساء، والمجمعة، وخميس مشيط، وبيشة، ومحايل عسير ” .

وأوضحت المجموعة، أنَ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي:هنا