جولات رقابية لبلدية فيفاء تسفر عن إغلاق 3 محال مخالفة

حسن الجعفري(صدى):

كثف قسم صحة البيئة في بلدية محافظة فيفاء، أمس، جولاته الميدانية لمتابعة نظام الصحة العامة.

” وأغلقت الفرق الرقابية 3 محلات وغرمتها، كما رصدت خلال الجولات عددًا من المخالفات كفتح بعض المحلات بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية وكذلك تدني مستوى النظافة العامة وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح ” ، حسب رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف.

ودعا منيف إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات من قبل المحال والمطاعم.